Manisa’da 6 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
YAŞAM DHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı çalışmaları yaptıkları tespit edilen 6 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.
6 ŞAHIS KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI
İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1 murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi.
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