Sancaktepe’de dehşete düşüren olay! Karısıyla tartışıp 4 çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin giderek büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri hemen hemen 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Mahalleli, binayı ev sahibi Mahmut B.’nin ateşe verdiğini iddia etti.
Sancaktepe ilçesi, Fatih Mahallesi, Çağlayan Sokak'taki dört katlı binanın çatı katında saat 09.30 sularında yangın meydan geldi.
EŞİYLE TARTIŞIP BİNAYI ATEŞE VERDİ
İddialara göre evli ve 4 çocuk babası Mahmut B., eşiyle tartıştıktan sonra pürmüz ile oturduğu daireyi ateşe vererek kaçtı.
4 ÇOCUĞUNU ALIP UZAKLAŞTI
Kısa sürede alevler binayı sararken, dairede bulunan Mahmut B.'nin eşi, 4 çocuğunu alarak binadan uzaklaştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla yangının merkezine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu.
POLİSE İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri, evini pürmüz tüpüyle yakan Mahmut B.'yi evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut B., polise verdiği ilk ifadesinde eşiyle tartıştıklarını tartışmanın büyümesi üzerine evini ateşe verdiğini söyledi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
" EŞİYLE KAVGA ETMİŞ ONDAN DOLAYI ATEŞE VERMİŞ "
Görgü tanığı Aynur Ercan, "Evi kendisi yakmış. Biz de burada oturuyoruz. Evi yaktığını da gördük. Eşyalarını bir araya toplayarak pürmüz tüpüyle yakmış. Aile içi sebeplerden dolayı yakmış herhalde. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı yok. Eşi çocuklarıyla arabaya binerek gitti" dedi. Mahmut B.'nin komşusu, "Komşu evini ateşe verdi. Biz de telaşlandık evimiz yanacak diye. Eşiyle kavga etmiş. Ondan dolayı ateşe vermiş." dedi
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