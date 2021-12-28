Sancaktepe’de dehşete düşüren olay! Karısıyla tartışıp 4 çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi

" EŞİYLE KAVGA ETMİŞ ONDAN DOLAYI ATEŞE VERMİŞ "



Görgü tanığı Aynur Ercan, "Evi kendisi yakmış. Biz de burada oturuyoruz. Evi yaktığını da gördük. Eşyalarını bir araya toplayarak pürmüz tüpüyle yakmış. Aile içi sebeplerden dolayı yakmış herhalde. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı yok. Eşi çocuklarıyla arabaya binerek gitti" dedi. Mahmut B.'nin komşusu, "Komşu evini ateşe verdi. Biz de telaşlandık evimiz yanacak diye. Eşiyle kavga etmiş. Ondan dolayı ateşe vermiş." dedi

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