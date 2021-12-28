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Afyonkarahisar’da 13 yaşındaki kız kayıp: Tuvalete gidiyorum diye çıktı geri dönmedi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Afyonkarahisar’da 13 yaşındaki kız kayıp: Tuvalete gidiyorum diye çıktı geri dönmedi

Afyonkarahisar’da yüreği yanan anne ile baba, ‘tuvalete gitmek’ için evlerinin alt katına indikten sonra bir daha göremedikleri 13 yaşındaki kızlarını arıyor. Çocuklarından üç gündür haber alamayan anne ile baba daha öncesinde de iki kez evden kaçan çocuklarının ortaya çıkarılmasını istiyor.

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur Yiğit'den geçen pazar gününden itibaren haber alamayan ailesi merakla bekliyor.

Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında ikamet eden 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sudenur Yiğit'in Annesi Yasemin Yiğit, kızının tuvalete gidiyorum deyip yanından ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Anne Yiğit olayı şu sözlerle anlattı:

"KIZIM SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLDU"

"Kızım Pazar günü 'Karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Daha 5 dakika geçmeden tuvaletin bulunduğu aşağı kata indim ama hiçbir yerde kızımı bulamadım. Üç gündür kızımızı arıyoruz. En son dün gece Erenler mahallesinde kızımın bir kız 4'ü erkekle birlikte tartıştığını söyleyen bir kişi bizi aradı. Biz de polisle irtibata geçtik. Biz varmadan balköpüğü renginde bir otomobile binerek oradan uzaklaşmışlar. Biz de karakola gittik ve ifade verdik. Bir daha da haber alamadık. Kızımın bulunup tedavi edilmesini istiyorum. Madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum? Ama sosyal medya bağımlısı oldu. Kızımı internet bozdu, evden markete dahi giden kız değildi."

DAHA ÖNCE DE 3 KEZ EVDEN KAÇMIŞ

13 yaşındaki Sudenur Yiğit'in daha önce de 3 kez evden kaçtığı ve ailesinin bularak eve getirdiği öğrenildi.

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