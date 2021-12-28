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Öğrenci servisinin altında kalak küçük çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Öğrenci servisinin altında kalak küçük çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Antalya'da okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan sürücü E.D. gözaltına alındı.

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