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Bahçeköy’de feci kaza! İki araç hurdaya döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Bahçeköy’de feci kaza! İki araç hurdaya döndü

Sarıyer Bahçeköy’de iki otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır üç kişi yaralanırken iki otomobil ise hurdaya döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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