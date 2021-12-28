28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer Bahçeköy’de kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Sarıyer Bahçeköy’de kaza: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
Sarıyer Bahçeköy’de kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Sarıyer Bahçeköy’de iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır üç kişi yaralanırken iki otomobil ise hurdaya döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA