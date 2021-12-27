Yılbaşı gecesi sağanak yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu! Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda çok sayıda ilde yılbaşı gecesi sağanak yağış ve kar yağışının görüleceği belirtildi. Açıklamada olası olumsuz durumlar karşısında vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de sağanak yağış ne zaman etkili olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında 31 Aralık ve 1 Ocak'a ilişkin de bilgilere yer verildi.
YILBAŞINDA İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR
5 günlük haritalar incelendiğinde yılbaşı gecesinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülürken, doğu illerinde yoğun kar yağışının beklendiği görüldü.
TRAKYA DA YAĞIŞA TESLİM OLACAK
Soğuk havaların etkisini kaybettiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bu hafta yağışlı havanın sistemine girecek. Yağışların yılbaşına kadar sürmesi bekleniyor.
Geçen hafta eksi 2 dereceye kadar havaların soğuduğu Trakya Bölgesinde bu sabah itibariyle soğuk hava etkisini kaybederek sıcaklık seviyesi ortalama 10 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava raporuna göre Soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin bu haftayı yağışlı geçirmesi tahmin ediliyor.
2021 yılını yağışla uğurlayacak olan Trakya Bölgesindeki yağışlı sistemin yeni yılda devam etmesi bekleniyor.
ERZURUM -16'YI GÖRDÜ
Erzurum'da soğuk hava etkisini arttırdı. Gece sıfırın altında 16 dereceye düşen hava sıcaklığı sonrası kentteki şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü.
Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. Erzurum'da dün gece saatlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü. Sabah saatlerinde sıfırın altında 8 dereceleri gören hava sıcaklığı sonrası kentte bulunan şadırvanlar buz kesti.
Şadırvan buzdan şelaleye dönüştü
HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU
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