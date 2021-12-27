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Sobayı tinerle yakmaya çalışan 10 yaşındaki Doğan Gül hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Sobayı tinerle yakmaya çalışan 10 yaşındaki Doğan Gül hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 10 yaşındaki Doğan Gül babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Gül'ün cenazesi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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