Edirne’ye alışveriş yapmaya gelen Bulgar vatandaşın aracı küle döndü
YAŞAM İHA
Edirne'ye alışverişe için gelen Bulgar vatandaşın aracında yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucu otomobil kullanılamaz duruma geldi. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Olay, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesine bağlı Kıyık Caddesinde Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmaya gelen Georgı zhekov kontrolündeki X2684KT plakalı otomobil hareket halindeyken motorundan yangın çıktı.
ARACININ YANIŞINI ÇARESİZCE İZLEDİ
Durumu fark eden araç sürücüsü aracını yol kenarına çekerek durdu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte aracından inen Georgı zhekov üzülerek yanan aracını çaresizlik içerisinde seyretti.
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