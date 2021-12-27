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Edirne’ye alışveriş yapmaya gelen Bulgar vatandaşın aracı küle döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Edirne’ye alışveriş yapmaya gelen Bulgar vatandaşın aracı küle döndü

Edirne'ye alışverişe için gelen Bulgar vatandaşın aracında yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucu otomobil kullanılamaz duruma geldi. Emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesine bağlı Kıyık Caddesinde Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmaya gelen Georgı zhekov kontrolündeki X2684KT plakalı otomobil hareket halindeyken motorundan yangın çıktı.

ARACININ YANIŞINI ÇARESİZCE İZLEDİ

Durumu fark eden araç sürücüsü aracını yol kenarına çekerek durdu. Yanındaki arkadaşı ile birlikte aracından inen Georgı zhekov üzülerek yanan aracını çaresizlik içerisinde seyretti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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