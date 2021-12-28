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Zonguldak-Ankara karayolu heyelan nedeniyle kapandı! Çok sayıda ekip olay yerinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Zonguldak-Ankara karayolu heyelan nedeniyle kapandı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Zonguldak-Ankara Karayolu yaşanan heyelan nedeniyle Zonguldak istikametine doğru trafiğe kapatıldı. Bölgeye karayolları, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ters şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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