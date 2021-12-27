8 yıl ceza aldı 1 günde çıktı! Şehit ailesini yıkan olay
Konya’da 3 yıl önce alkollü araç kullanırken çarptığı ekip aracındaki polis memuru Ali Teke’nin şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Ali Toraman (28) Yargıtay’ın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onamasının ardından geçtiğimiz hafta tutuklandı. Toroman’ın kapalı cezaevinde bir gün kaldıktan sonra denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edildiği öğrenildi. Abla Derya Öztürk karara isyan ederek, “Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı. 8 yıl ceza alan bir insan nasıl olurda bir gün yatıp çıkartılır” dedi.
8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta 2.79 promil alkollü olan Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada polis memuru Ali Teke (37) olay yerinde şehit olurken, polis memurları Yaşar Orman'ın (40)ve Mevlüt Boğaz (44) ağır yaralanmıştı.
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sürücü Toroman verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından onanmış, bunun üzerine hakkına tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Toroman, geçtiğimiz hafta yeni kimlik belgesi çıkarmak için gittiği Meram İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde gözaltına alınıp, cezaevine gönderilmişti.
MUTLULUKLARI YARIM KALDI
Muhammet Ali Toroman'ın infaz yasası gereği Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gün kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı.
Sürücünün tutuklanmasının ardından mutluluktan sabaha kadar ağladıklarını belirten abla Derya Öztürk, bu kararla birlikte sevinçlerinin yarıda kaldığını söyledi.
Öztürk, "Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı. 8 yıl ceza alan bir insan nasıl olurda bir gün yatıp çıkartılır" dedi.
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