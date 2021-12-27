İşten çıkarılan kadından akılalmaz şantaj! 6 yaşındaki kızın fotoğrafını...

'6 YAŞINDAKİ KIZIMIN RESMİNİ PORNO SİTELERİNE KOYDU'

Yılmaz şöyle devam etti: "Kişiyi internetten araştırdığımızda 'Sosyal medya koranivirüsü' diye bir lakabı var, daha önceki yapmış olduğu suçlarla alakalı. 6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu, eşimin telefon numarasını ve resmini porno sitelerine koydu. Firmamızda çalışan yöneticilerimin resimlerini, bilgilerini eskort sitelerine yerleştirdi. Kişinin bildiğim kadarıyla 50'nin üzerinde davası ve suç dosyası var ama halen herhangi bir şey yapılmış değil. Dijital mecrada insanların itibarını zedeleyici, huzurunu kaçırıcı çok rahatlıkla işlemler yapılabildiğini tecrübe ederek öğrendik. Biz de şu an hukuki anlamda Avukatımız Ümit Egemen Bey'le hakkımızı arıyoruz ama maalesef adalet burada yavaş işliyor. Hala şu an çalıştığımız sağlık sektörün de tüm hastane partnerlerimizle alakalı da saldırılarını devam ettiriyor. Şantaj yapıyor, hesabına şirket hesabımızdan geçen ödemeler var, ödeme dekontları var. Bununla alakalı WhatsApp ekran görüntüleri var"