İkiz bebekleri olan babanın psikolojisi bozuldu! Önce eşini sonra kendini vurdu

İfadelere göre, Yunus Emre (28) ve Melike Yağmur U. (28) yedi sen önce dünya evine girdi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan adını koydukları çocukları oldu. 2 ay önce de ikiz erkek bebeklerini kucaklarına aldılar. Fakat bir müddet önce psikolojisi bozulan Yunus Emre U. doktora gidip tedaviye başladı. Tedaviye rağmen toparlanamayan Yunus Emre U. sabah sularında karısıyla tartıştı.