İkiz bebekleri olan babanın psikolojisi bozuldu! Önce eşini sonra kendini vurdu
Adana’da 2 ay önce ikiz bebekleri dünyaya gelen bir baba önce karısını vurdu ardından da kendi kafasına silahla ateş ederek, intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İfadelere göre, Yunus Emre (28) ve Melike Yağmur U. (28) yedi sen önce dünya evine girdi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan adını koydukları çocukları oldu. 2 ay önce de ikiz erkek bebeklerini kucaklarına aldılar. Fakat bir müddet önce psikolojisi bozulan Yunus Emre U. doktora gidip tedaviye başladı. Tedaviye rağmen toparlanamayan Yunus Emre U. sabah sularında karısıyla tartıştı.
ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE...
Tartışma sonrasında karısını çocuklarının da evde olduğu sırada kafasından vurdu. Bu sırada babası Hakan U. eve gelip oğlunun elinden silahı almaya çalıştı.
"SENİ DE VURURUM"
Ancak Yunus Emre U. babasına, "seni de vururum" diyerek kafasına tabancayı dayayıp ateş etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK DURUMLARI AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
3 ÇOCUK YAKINLARINA EMANET EDİLDİ
Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken, evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi. Baba Hakan U. kardeşine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Yunus Emre U.'nun diğer yakınları da ağıt yakıp gözyaşlarına boğuldu.
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