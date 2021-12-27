Adana’da eski sevgili dehşet saçtı! Kadının yüzünü usturayla kesti
Adana’da eski kız arkadaşının yüzünü usturayla kesen saplantılı adam emniyet güçlerince tutuklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapan sanık karakolda verdiği ifadesinde "pişmanım" dediği belirtildi.
ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ
Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.
3 YIL ÖNCE BACAKLARINDAN KURŞUNLADI
3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
13 DEFA SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU
Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.
ÖNCE DÖVDÜ SONRA USTURAYLA YÜZÜN KESTİ
Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.
"HERKESE ELVEDA YAKALANDIM"
Dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sefer B.'nin ise sorgusunda, 'Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum' dediği öğrenildi.
Polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer B.'nin sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapması dikkat çekti.
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