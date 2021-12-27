Adana’da eski sevgili dehşet saçtı! Kadının yüzünü usturayla kesti

ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

3 YIL ÖNCE BACAKLARINDAN KURŞUNLADI

3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.