27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da eski sevgili dehşet saçtı! Kadının yüzünü usturayla kesti

Adana’da eski sevgili dehşet saçtı! Kadının yüzünü usturayla kesti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Adana’da eski sevgili dehşet saçtı! Kadının yüzünü usturayla kesti

Adana’da eski kız arkadaşının yüzünü usturayla kesen saplantılı adam emniyet güçlerince tutuklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapan sanık karakolda verdiği ifadesinde "pişmanım" dediği belirtildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki A.O., 2017'de Sefer B. (31) adlı bir genç ile sevgili oldu. Fakat genç kadın erkek arkadaşının kıskanç olması ve sık sık kendisini dövmesi sebebiyle 5 ay sonra ilişkiyi bitirdi. Buna rağmen Sefer B.'den adeta yakasına yapıştı.

ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

3 YIL ÖNCE BACAKLARINDAN KURŞUNLADI

3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

13 DEFA SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA USTURAYLA YÜZÜN KESTİ

Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.

"HERKESE ELVEDA YAKALANDIM"

Dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sefer B.'nin ise sorgusunda, 'Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum' dediği öğrenildi.
Polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer B.'nin sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapması dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA