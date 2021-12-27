Dezenfektan şakası ölümlü bitti! 14 yaşındaki Burak Altun’dan kahreden haber

BU KEZ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından olay sonrası gözaltına alınan İsmail K., serbest bırakıldı. Burak Altun'un hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail K. ifadesinde, okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirtip, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldiler. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi. Ancak, ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi.



