Bursa’da imzasını taklit ederek evini sattılar!





"SENETLERİ ALIP KAÇTILAR"

Yetkilere seslenen ve çok mağdur olduğunu dile getiren Ferik, "Ben evimin inşaatına başlamıştım. Bu insanlar inşaatı daha çabuk yapacaklarını söylediler. '10 gün içerisinde bitiririz' dediler. Bende işi 150 bin lira karşılığında onlara verdim. Ancak inşaatı yapmadılar ve benden teminat olarak tarlamı ve arabamı aldılar. Bunlara ek olarak toplam 94 bin lira nakit para verdim. Bu durumdan sonra bana verdiğim paralara, arabaya ve tarlaya karşılık senet vermeyi teklif ettiler. Bana senetleri verirlerken beni borçlu yapmışlar, senetleri alıp kaçtılar" dedi.

"EVİMİN SATILDIĞINDAN HABERİM YOK"

"Benim evimi icrada satmışlar. Evimin satıldığından haberim ve bilgim yok" diyerek iddialarını sürdüren Ferik, "Sadece satıldığını duyabildim. Bu kişiler 6 aydır cezaevinde yatıyorlar. Benim adıma benim imzamı taklit ederek sahte senet yapıp benim evimi satmışlar. Ben mağdurum yetkililerden bu duruma çözüm bekliyorum. Benim yüzde 90 engelli çocuğum var. Bu evi onun için yapıyordum. Benim evlerimi sahte imzalarla sattılar" diye konuştu.

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