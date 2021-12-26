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Yumruklar havada uçuştu! Sultangazi'de mahalle kavgası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Yumruklar havada uçuştu! Sultangazi’de mahalle kavgası

Sultangazi'deki asker eğlencesinde kavga çıktı. 2 grup arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansırken polis olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ara sokakta başlayan kavga, caddeye taştı. Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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