Erzincan’da Girlevik Şelalesi dondu: Büyüleyici bir manzara ortaya çıktı

DOĞU'NUN PARİS'İ

Bir başka öğrenci ise, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışın da gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.