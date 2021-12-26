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Bursa'da teleferik seferlerine rüzgar engeli: 1 gün ara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Bursa’da teleferik seferlerine rüzgar engeli: 1 gün ara verildi

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor. Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

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