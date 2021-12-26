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Türkiye'nin en soğuk yeri: Sivas! Tödürge Gölü buz tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Türkiye’nin en soğuk yeri: Sivas! Tödürge Gölü buz tuttu

Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığının yaşandığı Sivas'ta, Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Şehrin en büyük gölü Tödürge de soğuklardan nasibini aldı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta suya dair ne varsa donuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 29.7 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta ırmaklar ve göller buz tuttu.

Sivas - Erzurum karayolunun 50. kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı.

En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü. Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti. Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu.

Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti.



Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirttiler.

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