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Son dakika: Bağcılar-Güngören tramvay hattında kaza! Seferler durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: Bağcılar-Güngören tramvay hattında kaza! Seferler durdu

Son dakika haberi... Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kaza nedeniyle seferlerin Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaza yapan araçların tramvay hattından kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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