İstanbul’da komşu kabusu! Gizli kamera foyasını ortaya çıkardı
İstanbul'da ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek cinsten bir olay yaşandı. Kapısının önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve bazı kimyasal maddeler atıldığını fark eden aile, durumu binadaki komşularına sorduğunda yanıt alamadı. Aile gerçeğin gün yüzüne çıkması için kapısının önüne gizli kamera koydu. Aile kayıtları izlediklerinde kapılarının önüne pislik atan ve sürekli rahatsızlık veren kişinin alt komşuları olduğunu gördü.
İstanbul'da şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.
Kapısının önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve ne olduğu belli olmayan tozlar gören çift durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Olay geçen sene Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede yaşandı.
38 yaşındaki öğretmen Özkan E., eşiyle birlikte oturduğu dairede alt komşularının kendilerini sürekli gürültü yaptıkları ve rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet etmelerinden bunaldıkları için taşınmak zorunda kaldı. Genç çift daireden taşınınca bu kez boşalan yere aynı apartmanda oturan 37 yaşındaki mühendis Deniz K., ve eşi taşındı.
ALT KOMŞU TERÖRÜ
Çift bebekleriyle birlikte ikamet ettikleri dairede bir süre sonra alt komşularının duvara vurmalarından ve iddiaya göre özellikle bebeklerinin uyuduğu sırada gürültü çıkarmalarından dolayı sorun yaşamaya başladılar. Altlı üstlü oturan komşular aralarında bu sorunu konuşsalar da tam anlamıyla halledemediler. Aradan geçen bir süre sonra üst katta oturan Deniz K., ve eşi evlerinden dışarı çıkacakları zaman kapılarının önüne bozulmuş çiğ yumurta atıldığını fark etti.
BEBEK ARABASININ ÜZERİNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜLER
Yaşadıklarını alt komşuları başta olmak üzere apartmanda oturanlara soran çift skandal eylemi kimin yaptığını bulamadı. Aile yapılan saygısızlığı tam unutmuşken bu kez yine kapı önlerinde duran bebek arabasının üzerinde ne olduğunu belirleyemedikleri kimyasal maddelerin döküldüğünü, kapı eşiğine pislik atıldığını fark etti. Deniz K., komşularına kimin yaptığını sorsada komşuları kendilerinin yapmadığını ileri sürerek kaçamak cevaplar verdi.
KAYITLARI İZLEDİKLERİNDE ŞOKE OLDULAR
Kapı önüne sürekli pislik atarak rahatsızlık veren kişileri bulmak için harekete geçen aile, gizli bir kamera düzeneği kurarak gece saatlerinde kapılarına gelen kişileri bulmak için kollarını sıvadı. Kamera kurulduktan sonraki gün kayıtları izleyen çift gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Aile aylarca kendilerine huzur vermeyen ve sürekli rahatsız eden kişinin alt komşuları olan akademisyen Benan A., ve iki kız kardeşinin olduğunu belirledi.
GİZLİ GİZLİ GELİP BEBEK ARABASINI KİRLETTİ
Görüntülerde sessizce yukarı kata çıkan Benan A., komşuları Deniz K.'nın kapısının önüne gelerek elinde getirdiği ve ne olduğu belirlenmeyen kimyasal maddeyi bebek arabasına döktüğü görülüyor. Bununla da yetinmeyen komşu elinde bulunan kimyasalı kapının önüne serperek tekrar ikametine gittiği görülüyor. Kapı önlerini kimin saldırıda bulunduğunu belgeleyen aile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak komşuları Benan A., Güldane A., ve Perihan A., hakkında suç duyurusunda bulundu.
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
Deniz K., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde farklı tarihlerde alt komşularının kendilerini sürekli rahatsız ettiklerini, çocukları evde uyuduğu zaman alt kattan yukarıda duyulacak şekilde ses çıkardıklarını ve son olarakta kapı önlerine yapılan eylemi kamera sayesinde belgelediklerini anlattı. Manevi zararlarının dışında kapıda bulunan ayakkabıları ve bebek arabasının da zarar gördüğünü belirten aile maddi zararlarının yaklaşık 6 bin lira olduğunu ifade etti.
'EVLERİNİ YURT DIŞINDAN GELENLERE VERİYORLAR'
Yapılan şikayetin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Benan A., ise Deniz K., ve eşinin evde sürekli gürültü yaptığını hatta evlerini site güveliğine anahtarı bırakarak yurt dışından gelenleri misafir ettiklerini öğrendiğini anlattı. Bu durumu öğrenmesi ve ardından site yönetimine söylediği için çiftin kendisine kin beslediğini anlatan Benan A., balkonuna sürekli pislik atıldığını bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Benan A.'nın Deniz K.'ya ait dairenin önüne gelerek kimyasal madde döktüğünü, bu durumun mala zarar verme kastı bulunduğuna ilişkin bir delil oluşturmadığını ileri sürerek dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına yönelik karar verdi. Savcılığın kararına itiraz eden aile karara itiraz edince nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği görüntülerde alenen mala zarar verildiğini ve kişilerin huzur ve sükununun bozulduğunu ifade ederek çiftin itirazını kabul etti. İtiraz üzerine savcılık dosyayı tekrar inceleyecek.
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