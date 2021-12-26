İstanbul’da komşu kabusu! Gizli kamera foyasını ortaya çıkardı

İstanbul'da şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.

Kapısının önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve ne olduğu belli olmayan tozlar gören çift durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Olay geçen sene Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede yaşandı.

38 yaşındaki öğretmen Özkan E., eşiyle birlikte oturduğu dairede alt komşularının kendilerini sürekli gürültü yaptıkları ve rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet etmelerinden bunaldıkları için taşınmak zorunda kaldı. Genç çift daireden taşınınca bu kez boşalan yere aynı apartmanda oturan 37 yaşındaki mühendis Deniz K., ve eşi taşındı.