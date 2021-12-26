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Haberler Yaşam Haberleri Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...

Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...

Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Çekiliş Sonucu Mercedes C200 ve iPhone kazananların yanı sıra toplam 1.100 kişi de hediye çeki kazanacak. Çekilişe katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...

Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Çekiliş Sonucu Mercedes C200 ve iPhone kazananların yanı sıra toplam 1.100 kişi de hediye çeki kazanacak. Sonuçları merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Trendyol Çekiliş Sonucu 27 Aralık 2021 Pazartesi günü resmi olarak ilan edilecek, ancak öncesinde düzenleyici tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUCU KAZANANLARIN TAM LİSTESİNİ NEREDE BULABİLİRİM?

Trendyol Çekiliş Sonuçları açıklandığı anda kazananların tam listesini aşağıdaki kampanya sonuç sayfasında bulabilir, kazananları alfabetik olarak da listeleyebilirsiniz.

TRENDYOL ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

Trendyol Çekilişi 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 11:00'de Sütlüce Mah, Bayrak Sokak, No 4A, Beyoğlu, İstanbul adresinde, halka açık olarak ve noter huzurunda yapıldı.

TRENDYOL ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILDI?

Trendyol Cüzdan hesabından 4 – 30 Kasım tarihleri arasında 300 TL ve katlarında alışveriş yapanlar Trendyol Mercedes Çekilişi için katılım hakkı kazandı. Trendyol Çekiliş Sonucu Mercedes C200 ve iPhone kazananların yanı sıra toplam 1.100 kişi de hediye çeki kazanacak.

TRENDYOL ÇEKİLİŞ KOŞULLARI

Kampanya tarihleri arasında trendyol.com ve trendyol mobil uygulamaları üzerinden Trendyol cüzdanım hesabından 300 TL ve katları alışveriş yapan kullanıcılar çekilişe katılmaya hak kazandılar. Detaylı bilgileri ve yasal duyuru metninin tamamını aşağıda 'Katılım Koşulları' bölümünde bulabilirsiniz.

TRENDYOL ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ

1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil

10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu

100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi

1.000 kişi 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi

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