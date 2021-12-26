Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 27 Aralık Trendyol çekiliş isim listesi...

Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Çekiliş Sonucu Mercedes C200 ve iPhone kazananların yanı sıra toplam 1.100 kişi de hediye çeki kazanacak. Sonuçları merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli mi? Trendyol çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Trendyol Çekiliş Sonucu 27 Aralık 2021 Pazartesi günü resmi olarak ilan edilecek, ancak öncesinde düzenleyici tarafından ilan edilmesi bekleniyor.