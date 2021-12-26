Son dakika: Ankara'da ulaşıma "zam" açıklaması! EGO Genel Müdürlüğü yeni tarifeyi duyurdu
Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, tam bilet ücretinin 4,5 liraya, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi kararının UKOME gündemine sunulacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğünün duyurusunda, ulaşım tarifesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak ortalama bir fiyat artışı düşünüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir. Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır."
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