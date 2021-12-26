Bursa Gemlik'te feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesisleri yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet
Savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cenazelerinin morga kaldırılacağı öğrenildi.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.
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