Bursa Gemlik’te feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet

Savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cenazelerinin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.