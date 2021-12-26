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Marmara’nın gözde turizm merkezi Abant beyaza boyandı! Tatilciler akın etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Marmara’nın gözde turizm merkezi Abant beyaza boyandı! Tatilciler akın etti

Bolu’nun rağbet gören turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Aban, günlerdir etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza boyandı. Tatil için Bolu’yu seçenler masalsı kar manzarasına hayran kaldı.

Bolu'nun kritik turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, günlerdir süren kar yağışının ardından adeta beyaz gelinlik giydi.

MEST EDEN MANZARA

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına haftasonu tatili için gelen tatilciler, muhteşem kar manzarası karşısında mest oldu.

TATİLCİLER ABANT'IN KEYFİNİ ÇIKARDI

Tabiat parkında yarım metreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Tatil için Bursa'dan gelen Ümit Şenel, "Bolu ülkemizin kar manzaralı nadir şehirlerinden birisi. Abant'a benim ilk gelişim. Hep merak ediyorum. Günübirlik geldim. Arkadaşlarımızla kar manzarasında tur yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Tatilciler hafta sonu akın etti TATİLCİLER HAFTA SONU AKIN ETTİ

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