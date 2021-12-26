Marmara’nın gözde turizm merkezi Abant beyaza boyandı! Tatilciler akın etti
YAŞAM İHA
Bolu’nun rağbet gören turizm merkezi olan Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Aban, günlerdir etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza boyandı. Tatil için Bolu’yu seçenler masalsı kar manzarasına hayran kaldı.
TATİLCİLER ABANT'IN KEYFİNİ ÇIKARDI
Tabiat parkında yarım metreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.
Tatil için Bursa'dan gelen Ümit Şenel, "Bolu ülkemizin kar manzaralı nadir şehirlerinden birisi. Abant'a benim ilk gelişim. Hep merak ediyorum. Günübirlik geldim. Arkadaşlarımızla kar manzarasında tur yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.
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