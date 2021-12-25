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İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Son dakika haberine göre: Aydın’ın Çine ilçesinde tomruk yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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