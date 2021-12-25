Son dakika: İstanbul’da vahşet! Silivri’de yanmış kadın cesedi bulundu

Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor. Kadının ölümü ile ilgili eşi, komşusu ve Feizi'yi ormanlık alana getiren taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.







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