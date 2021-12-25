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Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 6 yaşındaki oğlunu öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: İstanbul Bahçelievler’de dehşet! 6 yaşındaki oğlunu öldürdü

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay yaşandı. 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

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