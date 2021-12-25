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Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Rus Donanmasına ait Caesar Kunikov gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki 158 borda numaralı Ropucha sınıfı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren Caesar Kunikov'a boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.



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