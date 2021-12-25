Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Hüseyin Ateş,

"Bir çocuğum var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim Asiye'nin hastaneden sağ salim çıkması. Asiye'nin yüzünde ciddi hasar var. Doku nakli yapılmasını istiyorum" dedi.