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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Son dakika haberine göre: Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alınırken, kızın babası işinden kovuldu.

Gaziantep'te bahçede oyun oynarken site yöneticisine ait pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası, işten kovulduğunu söyledi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Acılı baba Hüseyin Ateş, "Kaldığımız ev site yöneticisine ait olduğu için evden de taşınacağım" dedi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi edilirken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ileri tedavi ve doku nakli için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olan Asiye'nin sağlığına kavuşması için devlete güvendiğini söyledi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Hüseyin Ateş,

"Bir çocuğum var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim Asiye'nin hastaneden sağ salim çıkması. Asiye'nin yüzünde ciddi hasar var. Doku nakli yapılmasını istiyorum" dedi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Kızına saldırıp ağır yaralayan köpeklerin patronuna ait olduğunu, site yönetimine ait evde kaldığını söyleyen Ateş, "Şu anda işimden de kovuldum.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum" diye konuştu.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

NE OLMUŞTU!

Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

Hastaneye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Gaziantep Valisi Davut Gül, doktorlardan, Asiye'nin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada "Bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ!

Asiye Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya sevk edildi. Küçük kızın tedavisi burada devam edecek...

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