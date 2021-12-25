Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'in babasını işten attılar! Köpekler patrona ait çıktı
Son dakika haberine göre: Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alınırken, kızın babası işinden kovuldu.
Gaziantep'te bahçede oyun oynarken site yöneticisine ait pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası, işten kovulduğunu söyledi.
Acılı baba Hüseyin Ateş, "Kaldığımız ev site yöneticisine ait olduğu için evden de taşınacağım" dedi.
Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi edilirken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ileri tedavi ve doku nakli için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olan Asiye'nin sağlığına kavuşması için devlete güvendiğini söyledi.
Eşinin sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Hüseyin Ateş,
"Bir çocuğum var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim Asiye'nin hastaneden sağ salim çıkması. Asiye'nin yüzünde ciddi hasar var. Doku nakli yapılmasını istiyorum" dedi.
Kızına saldırıp ağır yaralayan köpeklerin patronuna ait olduğunu, site yönetimine ait evde kaldığını söyleyen Ateş, "Şu anda işimden de kovuldum.
Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU!
Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı. Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.
Hastaneye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Gaziantep Valisi Davut Gül, doktorlardan, Asiye'nin durumu ile ilgili bilgi aldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada "Bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.
ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ!
Asiye Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya sevk edildi. Küçük kızın tedavisi burada devam edecek...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!
- İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!
- Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…
- Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?
- 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- 1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...
- 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?
- Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...