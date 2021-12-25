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Rize'de sır ölüm: Karı koca evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Rize’de sır ölüm: Karı koca evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Rize'de karı koca, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Camiönü Mahallesi'nde oturan Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'den (57) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar gelen bölgeye giden ekipler Adem ve Nebahat Özdemir'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

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