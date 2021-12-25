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Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı! Kafe personeli son anda yetişti! İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı! Kafe personeli son anda yetişti! İşte o anlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun "Heimlich manevrası" ile kurtarılma anını paylaşarak kafe personeline teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."

Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı KÜÇÜK ÇOCUĞUN NEFES BORUSUNA YEMEK KAÇTI

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