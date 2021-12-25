Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı! Kafe personeli son anda yetişti! İşte o anlar...

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."

İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARDI!

Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım! Geçmiş olsun küçük kız! pic.twitter.com/n8DEz5RkNZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2021