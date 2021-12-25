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Son dakika: Manisa'da feci kaza: Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Manisa’da feci kaza: Minibüs TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü

Son dakika haberine göre; Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs TIR'a arkadan çarptı. Kaza ardından olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada minibüs bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi.

Uğur Atalan (36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi.

Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı.

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