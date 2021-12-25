Son dakika: Manisa'da feci kaza: Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs TIR'a arkadan çarptı. Kaza ardından olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada minibüs bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Uğur Atalan (36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi.
Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı.
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