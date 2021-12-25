25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Esenyurt’ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da Esenyurt’ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
İstanbul’da Esenyurt’ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü. Polis, erkek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA