2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı bilet fiyatları resmen açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 2022 yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletleri, Millipiyangoonline.com internet sitesinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile yer alacak. İşte, 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiye çekilişi bu sene saat 23:00'da gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.