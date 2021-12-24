24 Aralık 2021, Cuma
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Türkiye genelinde soğuk etkilisini sürdürüyor: Termometreler sıfırın altında 26.6 dereceyi gösterdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Türkiye genelinde soğuk etkilisini sürdürüyor: Termometreler sıfırın altında 26.6 dereceyi gösterdi

Kar çilesi Batı Karadeniz, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da devam ediyor. Pek çok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle 104 köy yolu ulaşıma kapatıldı.

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