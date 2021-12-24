Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde kardan tüneller oluştu





"AKŞAM KAPILARIN ÖNÜNÜ TEMİZLİYORUZ, SABAH AYNI MANZARAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Kar yağışının bereket olduğunu belirten köylülerden Kerem Yöndem, "Ne kadar kar yağarsa yağsın bizi sevindiriyor. Köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birkaç gündür yolumuz kapalıydı. Allah devletimizden razı olsun bugün yollarımızı da açtı. Akşam kapıların önünü temizliyoruz, sabah aynı manzarayla karşılaşıyoruz" dedi.