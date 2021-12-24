24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta 1700 senelik bozulmamış zeytinyağı bulundu

Sivas’ta 1700 senelik bozulmamış zeytinyağı bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Sivas’ta 1700 senelik bozulmamış zeytinyağı bulundu

Sivas’ın merkezine bağlı Kurtlapa köyünde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 3. ya da 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen çam şişe içerisinde bozulmamış zeytinyağı bulundu.

Geçen aylarda Sivas'a bağlı Kurtlapa köyünde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında cam şişe içindeki tanımlanamayan madde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) tarafından incelendi.

Değerlendirilen maddenin MS. 3. ve 4. yüzyıla ait cam fanus içerisine konularak saklanan yıllar geçse de kendini bozmadan koruyan zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.

1700 senelik zeytin yağı tamamlanan incelemenin ardından Sivas Arkeoloji Müzesine verildi.

Çalışmayı yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan burada yaptığı açıklamada, "Bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce biz belgelenmesi ve mental enerji konusunda bir çalışma yapıyorduk. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil. Bu içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizlerde gerçekleştirmeye başladık. Dr. Öğr. üyesi Ebru Yavaş hocamın Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Ali Özer hocamın büyük katkıları oldu" dedi.

MİLATTAN ÖNCE 3 VE 4. YÜZYILLARA AİT ÖRNEK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş ise çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milattan sonra 3 ve 4. yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gördüğünüz gibi cam malzemenin ağzı ki bir örnekle bir toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş durumda dolayısıyla da buradan örnekle alırken biz özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle onun analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımız da bu örneğin özel tekniklerle ayrılmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimizi oluştu" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA