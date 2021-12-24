Son dakika: Ankara'da yol çöktü: Bir kişi göçük altında
Son dakika haberine göre Ankara Keçiören'de belediyenin yol çalışması sırasında toprak kaydı. Bir kişi göçük altında kaldı. Yaralı olduğu tespit edilen işçinin toprak altından çıkarılması için çalışma başlatıldı
Ankara'da bir işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kaldı.
Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.
Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
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