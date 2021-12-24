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Son dakika: Ankara'da yol çöktü: Bir kişi göçük altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: Ankara’da yol çöktü: Bir kişi göçük altında

Son dakika haberine göre Ankara Keçiören'de belediyenin yol çalışması sırasında toprak kaydı. Bir kişi göçük altında kaldı. Yaralı olduğu tespit edilen işçinin toprak altından çıkarılması için çalışma başlatıldı

Ankara'da bir işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kaldı.

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.

Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Devam eden kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.





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