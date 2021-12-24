24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Darıca'nın tanınmış isimlerinden Hacı İsmail Çopur vefat etti

Darıca'nın tanınmış isimlerinden Hacı İsmail Çopur vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Darıca’nın tanınmış isimlerinden Hacı İsmail Çopur vefat etti

Darıca'nın tanınmış simalarından hayırsever iş insanı Hacı İsmail Çopur, tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. Merhum Hacı İsmail Çopur maddi durumu iyi olmayan ailelere yaptığı yardımlarla tanınıyordu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA