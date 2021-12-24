Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?
Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Dostlarının bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler 2021 Noel başladı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinen Noel, her yıl Hz. İsa’nın kutlandığı bir bayramdır. Hristiyanların kutladığı bu bayram, birçok ülkede yılbaşı tatiliyle birleştirilmektedir.
2021 Noel başladı mı? Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Hristiyanların kutladığı bir bayram olan Noel genellikle yılbaşıyla karıştırılmaktadır. Ancak Noel'de Hz. İsa'nın doğum günü kutlanmaktadır. Yıl sonuna doğru kutlanan Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilmektedir.
NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.
NOEL NEDİR?
Noel yılbaşıyla karıştırıldığı için yanlış anlaşılmaktadır. Ancak yılbaşı ve Noel farklı kavramlar olup Noel bir Hristiyan bayramı olarak bilinmektedir.
Bu terim, Latince'de Latince'de "Tanrı'nın doğum günü" anlamına gelen ve Hz. Îsâ'nın doğum günü kutlamasını ifade eden dies natalis teriminin Fransızca karşılığıdır (noël). Bu terim diğer Batı dillerinde Il natale (İtalyanca), cristes-maesse (eski İng.), kerst-misse (Danca) gibi kalıplarla karşılanmış, günümüz İngilizce'sine de christmas şeklinde geçmiştir.
NOEL VE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?
Ülkemizde Yılbaşı sık sık Noel'le karıştırılır. Halbuki Noel ve Yılbaşı birbirinden farklı şeylerdir. Noel bir Hristiyan bayramıyken Yılbaşı ise yeni bir senenin başlangıcını simgeleyen temsili bir gündür. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Miladi takvimde 1 Ocak yılın ilk günü olduğu için miladi takvim kullanan ülkeler 31 Aralık gecesinde yılbaşı kutlaması yapar.
NOEL NEDEN KUTLANIR?
Batı dillerinde Hz. Îsâ için Mesîh karşılığında kullanılan christ kelimesi Yunanca christostan (yağlanmış) gelmektedir. Noel, her yıl Ortodoks, Katolik ve Protestanların 25 Aralık tarihinde, Süryani ve Ermeni gibi Doğu Ortodokslarının 6 Ocak tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır.
Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.
EN GÜZEL NOEL MESAJLARI
Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!
Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…
Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…
Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.
Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev
Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.
Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.
Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.
Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.
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