Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?

NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.

NOEL NEDİR?

Noel yılbaşıyla karıştırıldığı için yanlış anlaşılmaktadır. Ancak yılbaşı ve Noel farklı kavramlar olup Noel bir Hristiyan bayramı olarak bilinmektedir.

Bu terim, Latince'de Latince'de "Tanrı'nın doğum günü" anlamına gelen ve Hz. Îsâ'nın doğum günü kutlamasını ifade eden dies natalis teriminin Fransızca karşılığıdır (noël). Bu terim diğer Batı dillerinde Il natale (İtalyanca), cristes-maesse (eski İng.), kerst-misse (Danca) gibi kalıplarla karşılanmış, günümüz İngilizce'sine de christmas şeklinde geçmiştir.