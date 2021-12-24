Kan donduran cinayeti itiraf etti: Kağıtta görevine başla yazıyordu

"KAPIYI KAPATTIM ATEŞE VERDİM"

Bağ bahçe işlerinde çalıştığım için ağaç kesme motorunda kullanıyordum. Bu benzin bidonunu aldım, bir çuvalın icine koydum. İşyeri yakınındaki camiye girdim. Tanımamak için ceket giymiştim, onu caminin tuvaletine koydum. Ceketsiz ve elimde bidonla çıktım ve işyerine gittim. 3 kişinin yattığı odaya girdim. Kapılar kilitli olmadığını biliyordum. İçeride 3 kişi uyuyordu. Bidondaki benzini kapının önünden odaya boşalttım.

Kapıyı kapattım ve bir bezi ateşi verdim. Bez tutuştu, oradan ayrıldım. Camiye gittim. Camideki ceketi aldım, her şeyi çuvalın içine koydum ve çuvalı bir çöpe attım. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yanan işyerine geri döndüm.

Oradaki bir arkadaşıma 'İşlem tamam' dedim. Patronun oğluna da, 'Ne oluyor burada' dedim ve daha sonra ayrıldım. Benim öldürme kastım yoktu korkutmak istedim" dediği ortaya çıktı.