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13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar'a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan son gelişme ise kan dondurdu. Annesi tarafından 13 yaşında Adnan Oktar'a verildiğini söyleyen Serra M. defalarca uğradığı istismarı ve o günlerini anlattı. İşte annesi tarafından süslenerek Oktar'ın evine götürüldüğünü söyleyen Serra M.'nin dehşete düşüren açıklamaları...

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonu öğrendikten sonra yaşadığı İsviçre'den İstanbul'a gelen Serra M., yaşadığı istismarı ve kabus dolu günleri anlattı.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

İSTİSMAR 13 YAŞINDA BAŞLAMIŞ
Annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve "kedicik" olmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Serra, daha 13 yaşındayken Adnan Oktar tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Serra'nın ifadeleri sonrası havalimanından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan anne Dilek Çelikten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun şikayeti üzerine anne hakkında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

"ANNEM BENİ SÜSLEYİP ONLARA GÖTÜRÜYORDU"
10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği Adnan Oktar'ın istismarda bulunduğu 13 yaşındaki Serra M., polise verdiği ifadesinde, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

"ADNAN OKTAR NE İSTERSE YAPACAKSIN" DİYORMUŞ
Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuştu.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

OKTAR, "KULAĞIMA SENİ İSTİYORUM DE" DEMİŞ
Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Adnan Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme 'Artık Serra'yı bana verdin mi diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre'ye döndüğünde 'Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu'. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak 'Serra 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı' şeklinde reklam geçiliyordu."

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

ANNE HAVALİMANINDA YAKALANIP TUTUKLANDI
Emniyette alınan ifadelerin ardından Adnan Oktar'ın yargılandığı mahkemede de tanık olarak ifade veren Serra M.'nin annesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanması istemiyle arama çıkarılan Dilek Çelikten 22 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındı.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Emniyette ifadesi alınan Dilek Çelikten İsviçre'de A9 kanalını izledikleri sırada kızının Facebook üzerinden kediciklerle irtibat kurduğunu, daha sonra Adnan Oktar'la tanışmak istediği konusunda baskı kurduğunu anlattı. Kızının ısrarı üzerine Adnan Oktar'la tanışmak için İsviçre'den Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adliyesine getirilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

30,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kızını istismar etmesi için Adnan Oktar'a veren anne hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık Dilek Çelikten hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçu kapsamında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Savcılığın hazırlandığı iddianamede Serra M.'nin annesi tarafından Adnan Oktar'a götürülerek nasıl istismar edildiği şu ifadelerle anlatıldı: "Adnan Oktar'ın dini duyguları istismar edilerek iradesi fesada uğratılan mağdur Serra M., ile ilk defa 9 yaşında iken 2013 yaz aylarında Göksu evlerindeki stüdyo olarak kullanılan yerde görüştüğü tespit edildi."

13 yaşındayken annesi tarafından süslenip Adnan Oktar’a götürüldü! Yaşadığı korku dolu günleri böyle anlattı

Şüpheli anne ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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