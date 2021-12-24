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Babasının otomobili ile polisten kaçmaya çalışırken yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Babasının otomobili ile polisten kaçmaya çalışırken yakalandı!

Son dakika haberine göre: Adana'da çalıntı ihbarı bulunan otomobille kaçan sürücü ve 2 arkadaşı, polis tarafından birkaç kilometrelik takip sonucu yakalandı. Kimlik kontrolünde sürücünün babasının otomobilini aldığı öğrenildi. Sürücü ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

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