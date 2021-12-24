Manisa’da korkutan kaza
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan U.C.S(22)'nin idaresindeki 45 Y 7017 plakalı araç ile aynı yönde gitmekte olan Ö.A(26)'nın kullandığı 45 NK 868 plakalı otomobil Bakır Mahallesi Harta mevkiinde çarpıştılar.
18.55 sıralarında meydana gelen kazada 45 Y 7017 plakalı araç sürücüsü U.C.S yaralandı.
Yaralı sürücü 112 acil ambulansıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kazada araçlar hurda yığınına dönerken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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