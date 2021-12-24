Manisa’da korkutan kaza

Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan U.C.S(22)'nin idaresindeki 45 Y 7017 plakalı araç ile aynı yönde gitmekte olan Ö.A(26)'nın kullandığı 45 NK 868 plakalı otomobil Bakır Mahallesi Harta mevkiinde çarpıştılar.