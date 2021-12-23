Bolu'da göz doktoruna saldırı! Bakan Koca: Hakkında "beyaz kod" verilen kişi tutuklandı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş olayla ilgili şu yazılı açıklamada bulundu:

"BAİBÜ Göz Polikliniği içerisinde muayene için sıra bekleyen M. Kaya (43) ile imam nikahlı eşi olan Y.E. Demir (24) isimli şahısların poliklinik çalışanı hemşireler ile sıra nedeniyle tartıştıkları, tartışma esnasında bayan şahsın görevlilere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Y.E. Demir isimli şahsın da E. Bilgen (30) isimli poliklinikte görevli göz doktoruna yumruk atmak suretiyle yaraladığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden 'Kasten Yaralama Tehdit ve Hakaret' suçlarından tahkikata başlanması, Y. E Demir isimli şahsın mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, M. Kaya isimli şüphelinin ise alınan ifadesi sonrası serbest bırakılmış. Şüpheli Y.E. Demir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş. Şüpheli nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır."