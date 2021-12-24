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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.

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