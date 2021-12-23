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TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

Yeni TC kimlik kartları hayatımızı kolaylaştırdı. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

İŞTE YENİ KİMLİK KARTI ÖZELLİKLERİ...

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, vatandaşın rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına olanak verecek şekilde, kimlik kartları için belirlenen uluslarası standartlara uygun olacak şekilde, standart bir akıllı kart boyutlarındadır.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesine imkan verir ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini ve değiştirilmesini olanaksız hale getirir.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin önyüzünde ve arkayüzünde bulundurması ile kolay, hızlı ve güvenli görsel kullanım sağlamaktadır.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında, vatandaşlar için kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, standart bir akıllı kartın sunduğu bütün güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Kart içerisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacaktır.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, sahibinin doğrulanmasını Parmak vektörü veya PIN yardımıyla gerçekleştirir. T.C. Kimlik Kartı önyüzünde ve arkayüzünde yer alan bölgeler ve bölgeler içerisindeki bilgiler, Avrupa Birliği tarafından belirlenen DS/CEN/TS 15480-1 standardına uygun olarak geliştirilmiştir.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

T.C. Kimlik Kartı, fiziksel özellikleri olarak ISO/IEC 7810 ve ISO/IEC 7816'yı desteklemektedir. T.C. Kimlik Kartı, dayanıklılık ve diğer test yöntemleri ve kriterleri olarak DS/CEN/TS 15480-1'i ve ISO/IEC 10373-1'i desteklemektedir.

TC kimlik numarasındaki büyük sır! Çipli kimliklerdeki gizem

Kimlikler de artık teknolojiye uydu. Yeni çipli kimlik kartı başvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor.

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