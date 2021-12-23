Sinir krizi geçiren kadın otomobili tuğla yağmuruna tuttu
Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak zarar verdi. Bir süre sonra kadın sakinleşince tartıştığı kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği olay, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.
Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.
Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadının tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.
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