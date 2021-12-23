Sinir krizi geçiren kadın otomobili tuğla yağmuruna tuttu

Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.